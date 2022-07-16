"Есть ли какие-то предложения? Эмираты, арабские страны? Вот и комментируйте. Вернуться в Россию работать? Прекращайте провоцировать", - цитирует специалиста "Чемпионат".
Гончаренко присутствует на матче первого тура Российской Премьер-лиги между ЦСКА и "Уралом". Команды дважды играли между собой в предыдущем сезоне чемпионата страны – в первом круге сильнее оказались красно-синие (1:0), в апреле уральцы добыли ничью (2:2).
Гончаренко – о продолжении карьеры тренера в России: прекращайте провоцировать
Экс-главный тренер ЦСКА и "Краснодара" Виктор Гончаренко высказался о своем будущем.
Фото: ПФК ЦСКА