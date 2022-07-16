"У каждой команды есть шансы завоевать чемпионство. Может ли ЦСКА выиграть чемпионат России в этому году? Конечно же! Я очень верю в это!" - цитирует Гайича "СЭ".
Днем ранее ЦСКА в первом матче нового сезона Российской Премьер-лиги принял на своем поле "Урал" - встреча завершилась уверенной победой "армейцев" со счетом 2:0.
23 июля подопечные Владимира Федотова дома сыграют против "Сочи".
Гайич – после победы над "Уралом": ЦСКА может выиграть РПЛ - я верю в это!
Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился ожиданиями от результатов команды в сезоне РПЛ 2022/2023.
Фото: ПФК ЦСКА