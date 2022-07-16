"Это была моя первая победа в официальном матче за ЦСКА. Я безумно рад, что нам удалось создать множество моментов и забить пару мячей в ворота соперника. Это важнейшие три очка для нас. Уверенная победа — лучший вариант для ЦСКА начать этот сезон", - цитирует Гайича "СЭ".
ЦСКА начал новый сезон с победы над "Уралом" - команды встречались в Москве на "ВЭБ Арене" 16 июля, игра завершилась уверенной победой "армейцев" со счетом 2:0. 23 июля красно-синим предстоит сыграть с "Сочи" - командой, в которой ранее работал нынешних наставник ЦСКА Владимир Федотов.
"Уверенная победа — лучший вариант для ЦСКА начать этот сезон". Гайич – о матче с "Уралом"
Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился впечатлениями от победы красно-синих над "Уралом" в стартовом туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА