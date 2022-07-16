"Есть ли страх перед стартом РПЛ? Страха нет. Есть определённое небольшое волнение перед первой игрой… Уровень готовности нашей команды показывает, что мы можем смотреть в будущее с оптимизмом.
Были ли у меня предложения от других клубов? Да, были из РПЛ. Из топ-5 или нет — не могу сказать", - цитирует наставника "РБ Спорт".
Михаил Галактионов возглавил "Пари Нижний Новгород" этим летом – в предыдущем сезоне главным тренером клуба являлся Александр Кержаков. Под его руководством команда сохранила место в Российской Премьер-лиге.
Сегодня нижегородцы проведут первый матч нового сезона чемпионата страны – в гостях они сыграют с московским "Локомотивом". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по столичному времени.
Галактионов: помимо "Пари НН", у меня были предложения от других клубов РПЛ
Главный тренер "Пари Нижнего Новгорода" Михаил Галактионов поделился ожиданиями от первого матча в РПЛ в качестве наставника нижегородцев.
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