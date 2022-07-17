"Что касается фола на Миранчуке, то для меня это очевидный пенальти. В моменте с попаданием мяча в руку – надо внимательно его посмотреть. Соперник воспользовался своим моментом и забил. Мы бросили все свои силы в атаку, но не смогли выиграть. Мы разочарованы результатом. Наш план был брать три очка, вся команда в плохом настроении", - цитирует Циннбауэра "Чемпионат".
"Локомотив" в первом туре РПЛ не смог переиграть "Пари НН". Вильсон Изидор на 51-й минуте открыл счет встречи, но через 20 минут нижегородцы сравняли счет благодаря голу Кротова. При этом "железнодорожники" с 28-й минуты встречи играли в большинстве после удаления Сулейманова.
Йозеф Циннбауэр стал главным тренером "Локомотива" в летнее межсезонье. Ранее немецкий специалист тренировал "Гамбург", швейцарский "Санкт Галлен" и "Орлайнд Пайретс" из ЮАР.
Тренер "Локомотива" Циннбауэр: фол на Миранчуке - это очевидный пенальти. Вся команда в плохом настроении
Главный тренер "Локомотива" Йозеф Циннбауэр высказался о ничейном результате "Локомотива" против "Пари НН" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"