"Риска, что клуб в ближайшем будущем может прекратить свое существование, нет. Республика Башкортостан с момента основания "Уфы" является основным партнером клуба. Каких-то рисков недофинансирования сегодня мы не видим", - цитирует функционера "РИА Новости".
"Уфа" по итогам минувшего розыгрыша Российской Премьер-лиги не смогла сохранить место в элитном дивизионе и вылетела в Первую лигу по итогам стыковых матчей против "Оренбурга". Новый сезон башкирский коллектив начал с поражения от "Кубани" - 0:2.
В Минспорта Башкортостана рассказали, существует ли угроза исчезновения "Уфы"
Министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов оценил вероятность прекращения существования "Уфы".
Фото: ФК "Кубань"