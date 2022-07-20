Агент Марио Фернандеса ответил на вопрос, согласовал ли игрок условия контракта с "Сантосом"

Агент Жорже Машаду, представляющий интересы экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса высказался об информации относительно согласования с "Сантосом" условий контракта с игроком.
Фото: ПФК ЦСКА
"Марио согласовал условия контракта с "Сантосом"? Это неправда", - цитирует агента Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский коллектив и Фернандес договорились о сумме годового оклада по вероятному контракту.
Весной стало известно, что Фернандес принял решение приостановить карьеру. Контракт с ЦСКА должен был действовать до 2024 года.


ЦСКА Фернандес
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