"Марио согласовал условия контракта с "Сантосом"? Это неправда", - цитирует агента Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский коллектив и Фернандес договорились о сумме годового оклада по вероятному контракту.
Весной стало известно, что Фернандес принял решение приостановить карьеру. Контракт с ЦСКА должен был действовать до 2024 года.
Агент Марио Фернандеса ответил на вопрос, согласовал ли игрок условия контракта с "Сантосом"
Агент Жорже Машаду, представляющий интересы экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса высказался об информации относительно согласования с "Сантосом" условий контракта с игроком.
Фото: ПФК ЦСКА