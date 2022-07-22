"Остро отреагировали на то, что меня не позвали на этот матч? Просто посмотрел состав. Там легенд по двое-трое человек в каждой команде - остальные по 20 игр сыграли и по паре голов забили. Я двукратный чемпион Союза, куча голов - у кого из них все это есть? А мне никто из РФС не позвонил", - сказал Мостовой.
Ретро-матч "Зенит" - "Спартак" состоялся 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский". В этой игре победу одержали ветераны петербургского клуба со счетом 2:0.
Александр Мостовой выступал за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбург", "Сельту" и "Алавес". За "Спартак" Мостовой в общей сложности он провел 131 матч, в которых забил 43 гола и отдал 2 результативные передачи.
Ранее появилась информация, что Александр займет пост главного тренера клуба "Катюша", который выступает в Медиалиге.
Источник: Sport24
Мостовой - о ретро-матче "Зенита" и "Спартака": там легенд по двое-трое человек в каждой команде
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой высказался о матче ветеранов красно-белых и "Зенита".
Фото: AFP