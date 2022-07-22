"Лоуренс будет играть в хорошем европейском клубе. В каком? Через два дня узнаете. В России его не будет. То, что он может перейти в тульский "Арсенал" — неправда", - цитирует Селюка "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что Николас входит в число игроков, которых хотят продать "Химки". Позднее подмосковный коллектив объявил о расторжении контракта с нигерийцем.
Николас пополнил состав "Химок" по ходу предыдущего сезона.
Агент экс-полузащитника "Химок" Николаса: он будет играть в хорошем европейском клубе
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-полузащитника "Химок" Лоуренса Николаса, высказался о будущем игрока.
Фото: РПЛ