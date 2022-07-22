"Предложения от других клубов? Я продлил контракт с футбольным клубом "Крылья Советов"… Поэтому я не считаю правильным публично говорить на такие темы. Переход "Спартак"? Я не могу это комментировать. Я же не работник "Спартака". Мне правда нечего сказать", - цитирует наставника самарцев "СЭ".
Осинькин возглавил "Крылья Советов" в июле 2020 года. Под его руководством команда вышла в Российскую Премьер-лигу и сохранила прописку в элитном дивизионе по итогам сезона 2021/2022.
В первом туре нового розыгрыша чемпионата страны самарцы обыграли "Оренбург" со счетом 4:2, а теперь в Санкт-Петербурге сойдутся с местным "Зенитом".
Осинькин ответил на вопрос, мог ли стать главным тренером "Спартака" этим летом
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал о вероятности смены команды этим летом.
Фото: ФК "Крылья Советов"