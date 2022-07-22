- Вывеска интересная. ЦСКА - фаворит. Первое - они играют дома. Второе - неплохо укомплектован состав команды. Последнюю игру сыграли хорошо. Поэтому все плюсы говорят за то, что ЦСКА сегодня выиграет. "Сочи" потерял Кассьерру и Родригао, неизвестно, в какой форме находится Нобоа. Мне кажется ЦСКА явным фаворитом игры, и он свои три очка не отдаст, - передает слова Гришина "Чемпионат".
23 июля ЦСКА в матче 2 тура Российской премьер-лиги сыграет на своем поле с "Сочи", игра начнется в 15:00 по московскому времени. В первом туре обе команды одержали победы - "армейцы" одолели на своем поле "Урал" (2:0), "барсы" на выезде переиграли московское "Торпедо" (3:1). Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в прошедшем сезоне работал с "Сочи" и привел черноморцев к серебряным медалям чемпионата России.
Гришин: ЦСКА - фаворит игры с "Сочи", свои три очка не отдаст
Экс-главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал предстоящий матч красно-синих против "Сочи" в рамках 2 тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА