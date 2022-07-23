Федун не согласился с назначенным в ворота "Спартака" пенальти.
Напомним, на 59-й минуте мяч попал в лицо игроку "Спартака" Даниилу Денисову, а затем отлетел в руку. Главный арбитр встречи Кирилл Левников после просмотра видеозаписи момента назначил пенальти в ворота красно-белых. 11-метровый удар реализовал Эдуард Сперцян.
"Хорошая победа! Ну, конечно, в историю курьезных пенальти записана очередная прекрасная страница. Человеку со всего маху ударили в лицо - ставится пенальти. Я бы посмотрел на любого судью, который так принял бы себе в лицо мяч, и после этого играл. А так здорово. Всех с победой, идем по плану!" - цитирует Федуна "СЭ".
"Спартак" разгромил "Краснодар" со счетом 4:1. В составе московского клуба голами отметились Роман Зобнин, Квинси Промес и Виктор Мозес, также в свои ворота мяч срезал защитник "быков" Сергей Бородин. "Спартак" одержал первую победу при Гильермо Абаскале в РПЛ. Красно-белые набрали 4 очка и занимают в таблице чемпионата России 2-е место.
Федун - о матче с "Краснодаром": в историю курьезных пенальти записана очередная прекрасная страница
Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался после победы красно-белых над "Краснодаром" (4:1) в матче 2-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Спартак"