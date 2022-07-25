"Нормально оцениваю начало сезона. Есть ли к чему стремиться "Локомотиву"? К "Реал Мадриду", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Напомним, "Локомотив" избежал поражения от "Ростова" в матче второго тура Российской Премьер-лиги – в добавленное ко второму тайму время счет сравнял полузащитник "железнодорожников" Константин Марадишвили.
На счету столичного коллектива 2 очка в двух матчах чемпионата, 30 июля "Локомотив" сыграет с "Зенитом".
Антон Миранчук: "Локомотиву" стоит стремиться к "Реал Мадриду"
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал, к чему стоит стремиться столичной команде.
Фото: ФК "Локомотив"