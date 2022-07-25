"Сегодня были неоднозначные решения со стороны арбитров. Красная карточка и свисток в конце игры. Могли забить третий? Да, было странное решение. Мяч был под нашим контролем. Но судья завершил игру", — заявил Керк.
"Локомотив" сыграл вничью с "Ростовом" во втором туре Российской Премьер-лиги – "железнодорожники" уступали в счете, но смогли избежать поражения благодаря голу в добавленное ко второму тайму время.
30 июля подопечные Йозефа Циннбауэра в Санкт-Петербурге сыграют против "Зенита".
Керк назвал неоднозначной работу арбитров матча "Локомотив" - "Ростов"
Полузащитник "Локомотива" Джирано Керк поделился мнением о работе судейства в матче против "Ростова".
Фото: ФК "Локомотив"