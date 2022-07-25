"Чемпионство "Локомотива"? Всё возможно. Почему нет?" - заявил футболист.
"Локомотив" по итогам двух туров Российской Премьер-лиги набрал 2 очка – сначала подопечные Йозефа Циннбауэра сыграли вничью с "Пари Нижним Новгородом", а вчера поделили очки с "Ростовом".
В третьем туре национального первенства "железнодорожники" в гостях сыграют с "Зенитом" - матч пройдет 30 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
Керк – о вероятности чемпионства "Локомотива": почему нет? Все возможно
Полузащитник "Локомотива" Джирано Керк оценил вероятность чемпионства команды в РПЛ.
Фото: РПЛ