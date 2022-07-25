"Конечно, мы хотели 6 очков в начале сезона. Игра с "Зенитом"? Будет непростая игра, это все понимают. Просто так чемпионами не становятся 4 раза подряд. Но мы туда едем тоже за результатом. Если будет больше 1 очка — это хороший результат", - заявил Керк.
"Локомотив" набрал 2 очка в двух первых турах нового сезона Российской Премьер-лиги – вчера столичный коллектив избежал поражения от "Ростова", сравняв счет в добавленное ко второму тайму время (2:2). В следующие выходные "железнодорожники" на выезде сыграют с действующим чемпионом страны "Зенитом".
Керк рассказал, какой результат матча с "Зенитом" будет для "Локомотива" удовлетворительным
Полузащитник "Локомотива" Джирано Керк поделился ожиданиями от матча против "Зенита".
Фото: ФК "Локомотив"