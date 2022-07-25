"Краснодар" обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать три судейских решения Кирилла Левникова в матче второго тура РПЛ со "Спартаком" - приводит заявление службы коммуникаций РФС Sport24.
"Краснодар" во втором туре РПЛ на своем поле разгромно проиграл "Спартаку" (1:4). На голы Зобнина, Промеса, Мозеса и автогол Бородина хозяева ответили только забитым мячом Сперцяна с пенальти.
Ранее сегодня "Краснодар" выпустил нарезку спорных решений Левникова, в число которых вошли непоказанная вторая желтая карточка Соболеву, первый гол Зобнина и удаление Черникова.
"Краснодар" обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить решения Левникова в матче со "Спартаком"
В службе коммуникаций РФС рассказали, что получили от "Краснодара" просьбу оценить решения арбитра встречи против "Спартака" (1:4) Кирилла Левникова.
Фото: ФК "Краснодар"