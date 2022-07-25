Встреча которая проходила в Краснодаре, закончилась со счетом 4:1 в пользу красно-белых. При этом "Краснодар" с 37-й минуты играл в меньшинстве - красную карточку получил Александр Черников.
Соболев, у которого на тот момент уже была желтая карточка, попал локтем в голову Вячеславу Литвинову, но главный арбитр встречи Кирилл Левников не обратил внимание на этот эпизод. Сразу после этого Соболев начал показывать жесты в сторону Джона Кордобы, который указывал на фол форварда.
"Эпизод с локтем? Я его не видел. Да, попал. Но ВАР не имеет право вмешиваться за желтую карточку, а о красной речи там идти не может. Я его просто не видел. Неоднозначный момент", - сказал Соболев.
Источник: "СЭ"
Соболев - о матче с "Краснодаром": не понял, почему увидели какое-то неспортивное поведение
Соболев: эпизод с локтем? Неоднозначный момент
Нападающий "Спартака" Александр Соболев высказался о спорном эпизоде, произошедшем в первом тайме матча 2-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"