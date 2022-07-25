Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
КАМАЗ
2 - 1 2 1
СКА-Хабаровск1 тайм
П1 1.7X 3.15П2 5.6
Сделать ставку

Соболев: эпизод с локтем? Неоднозначный момент

Нападающий "Спартака" Александр Соболев высказался о спорном эпизоде, произошедшем в первом тайме матча 2-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"
Встреча которая проходила в Краснодаре, закончилась со счетом 4:1 в пользу красно-белых. При этом "Краснодар" с 37-й минуты играл в меньшинстве - красную карточку получил Александр Черников.

Соболев, у которого на тот момент уже была желтая карточка, попал локтем в голову Вячеславу Литвинову, но главный арбитр встречи Кирилл Левников не обратил внимание на этот эпизод. Сразу после этого Соболев начал показывать жесты в сторону Джона Кордобы, который указывал на фол форварда.

"Эпизод с локтем? Я его не видел. Да, попал. Но ВАР не имеет право вмешиваться за желтую карточку, а о красной речи там идти не может. Я его просто не видел. Неоднозначный момент", - сказал Соболев.

Источник: "СЭ"

Соболев - о матче с "Краснодаром": не понял, почему увидели какое-то неспортивное поведение


Соболев Спартак Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

Агент защитника Дории отреагировал на информацию об интересе "Зенита" к игроку
Коваленко подписал соглашение с "Сочи", но продолжит выступать за "Крылья" на правах аренды
Петржела: сейчас вся Россия болеет за "Зенит", а "Спартак" остался в прошлом 29
Р. Фернандес сегодня завершит медосмотр для перехода в "Динамо"
В "Партизане" прокомментировали слухи об интересе ЦСКА к Зделару
Источник: "Зенит" интересуется двумя бразильскими центральными защитниками 14
Коваленко отзаявлен из "Крыльев Советов" 1
Юрист Добровинский: если бразильцы уйдут, я с удовольствием пойду смотреть на "Зенит" в Первой лиге 21
Президент РФС Дюков оформил карту болельщика 6
Соболев: эпизод с локтем? Неоднозначный момент 11
СМИ: Варела вернулся на базу "Динамо" 11
Источник: Мендес провел первую тренировку с ЦСКА 4
Соболев - о матче с "Краснодаром": не понял, почему увидели какое-то неспортивное поведение 22
Нобоа: не знаю, останусь ли я в "Сочи". С "Зенитом" насчет перехода не общаюсь 3
Домингес: у "Зенита" отличный подбор игроков, есть совершенно потрясающие футболисты
Сычевой, Карраскаль и Марадишвили - в символической сборной 2-го тура РПЛ 2
Бывший игрок "Зенита" Домингес рассказал, чем он сейчас занимается 1
У защитника "Локомотива" Фассона выявлена травма крестообразной связки колена. Восстановление займет до 9 месяцев 6
Глушаков: Зарема - образованный человек. Она разбирается в футболе 22
Домингес: прыжок в Раменском снился мне множество раз
Шомуродов может покинуть "Рому". Он не впечатлил Моуринью на сборах
Кварацхелия: Спаллетти говорит мне несколько слов на русском, а потом мы переходим на английский 1
"Все зависит от ближайших игр". В "Урале" рассказали о будущем Шалимова 2
СМИ: у новичка "Локомотива" Фассона подозрение на разрыв крестообразной связки и мениска 1
Аленичев: нахожусь под впечатлением от победы "Спартака" над "Краснодаром", но оценивать работу Абаскаля рано 10
Сазонов: не секрет, что история с Варелой повлияла на мое появление в старте против "Торпедо" 1
Жена Карпина рассказала, что может записать гимн "Ростова" 1
"Молодые игроки на лавках, а на их место приходят "варелы". Терюшков призвал отказаться от легионеров 4
В "Динамо" поблагодарили за разгромную победу Черданцева, который спрогнозировал нулевую ничью 4
В "Спартаке" рассказали, когда пройдет встреча команды с представителями судейского корпуса РФС 9
Все новости
-