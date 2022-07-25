"Александр Валерьевич действительно получил карту болельщика на общих основаниях в одном из московских МФЦ", - приводит РИА Новости заявление службы коммуникаций РФС.
4 июля в России стартовал процесс оформления Fan ID. С начала сезона-2022/23 Fan ID будет обязателен для посещения матчей РПЛ на "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород", "Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене" и стадионе "Фишт". До конца года к системе должны подключиться все остальные арены клубов РПЛ.
Напомним, ранее фанатские объединения нескольких клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) объявили о бойкоте матчей из-за введения карты болельщика (Fan ID).
Президент РФС Дюков оформил карту болельщика
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оформил карту болельщика (Fan ID).
Фото: РИА Новости