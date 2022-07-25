Ранее СМИ сообщили, что петербуржцы интересуются двумя бразильскими защитниками - Дорией и Глобером.
"На данный момент ничего из "Зенита" не приходило. Никто не связывался", - приводит слова агента Sport24.
Защитник Дория защищает цвета мексиканского "Сантоса". В этот клуб 27-летний футболист перешел в 2018 году из "Марселя". Всего за "Сантос" бразилец провел 144 матча и забил 13 голов. Также Дория выступал за "Гранаду", "Сан-Паулу", "Ботафого" и турецкий "Малатьяспор". Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 млн евро.
Агент защитника Дории отреагировал на информацию об интересе "Зенита" к игроку
Марсело Фернандес, агент защитника мексиканского "Сантоса" Дории, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны "Зенита".
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