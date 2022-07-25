"Слова Лещука о том, что он недоволен положением в «Динамо»? Для меня важны моя работа и интересы команды, я не отвлекаюсь на все остальное. Пусть каждый говорит, что хочет. На мой настрой это никак не влияет — я уверен в себе, выполняю все указания тренерского штаба и делаю все, чтобы помочь команде в каждом матче", - цитирует Шунина "Чемпионат".
После первого тура Российской Премьер-лиги Лещук заявил, что его не устраивает роль второго голкипера в "Динамо". В минувшем сезоне 26-летний футболист защищал ворота бело-голубых в четырех матчах чемпионата страны.
В начавшемся розыгрыше первенства в обоих матчах последний рубеж столичной команды защищал Шунин.
"Динамо" после двух туров РПЛ набрало 4 очка и делит вторую строчку таблицы с "Зенитом", "Химками", "Спартаком" и "Ахматом".
Шунин – после матча с "Торпедо": Лещук недоволен положением в "Динамо"? Пусть каждый говорит, что хочет
Голкипер "Динамо" Антон Шунин прокомментировал заявление вратаря Игоря Лещука о недовольстве своим положением в клубе.
Фото: ФК "Динамо"