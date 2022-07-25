Матчи Скрыть

Сделать ставку

Шунин – после матча с "Торпедо": Лещук недоволен положением в "Динамо"? Пусть каждый говорит, что хочет

Голкипер "Динамо" Антон Шунин прокомментировал заявление вратаря Игоря Лещука о недовольстве своим положением в клубе.
Фото: ФК "Динамо"
"Слова Лещука о том, что он недоволен положением в «Динамо»? Для меня важны моя работа и интересы команды, я не отвлекаюсь на все остальное. Пусть каждый говорит, что хочет. На мой настрой это никак не влияет — я уверен в себе, выполняю все указания тренерского штаба и делаю все, чтобы помочь команде в каждом матче", - цитирует Шунина "Чемпионат".

После первого тура Российской Премьер-лиги Лещук заявил, что его не устраивает роль второго голкипера в "Динамо". В минувшем сезоне 26-летний футболист защищал ворота бело-голубых в четырех матчах чемпионата страны.

В начавшемся розыгрыше первенства в обоих матчах последний рубеж столичной команды защищал Шунин.

"Динамо" после двух туров РПЛ набрало 4 очка и делит вторую строчку таблицы с "Зенитом", "Химками", "Спартаком" и "Ахматом".


Шунин Динамо Лещук
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

СМИ: Бека-Бека может перебраться в "Ниццу"
Арустамян: большой вопрос, останется ли Мозес в "Спартаке". Агент предлагал его итальянским командам 1
Едвай: никогда бы не исключил клубы РПЛ из еврокубков – спорт и политика не могут быть вместе
Смородская: "Спартак" - претендент на чемпионство в РПЛ? 4 очка в двух выездах – великое достижение! 1
СМИ: "Сочи" заплатит "Крыльям Советов" больше 40 млн рублей за переход Коваленко
Глушаков – об идее возглавить "Спартак": я еще игроком туда вернусь 3
Бушманов назвал причину частых жалоб "Спартака" на судейство 4
"Лех" объявил о подписании защитника Дагерстола. Он приостановил контракт с "Химками"
СМИ: "Локомотив" обратился в ЭСК РФС за разъяснением по четырем эпизодам матча против "Ростова 6
4 игрока ЦСКА, воскресший Зобнин, стабильный Уткин и бомбардир из «Оренбурга». Лучшие игроки и неудачники 2 тура РПЛ 5
Едвай: у меня есть характер, чтобы не поступить, как Варела – я не предам "Локомотив" 5
Хави: хочу вернуть "Барселону" на вершину – мечтаю о победе клуба, а не о победе Хави
Кассьерра – о статусе "Зенита" и "Спартака": это главные клубы РПЛ – еще в "Сочи" мы обсуждали их матчи
Шунин – после матча с "Торпедо": Лещук недоволен положением в "Динамо"? Пусть каждый говорит, что хочет
Кассьерра – о матче с "Крыльями Советов": очень хотел забить, но рад победе "Зенита"
СМИ: "Спартак" конкурирует с польскими клубами за подписание экс-игрока "Ахмата" Вилькера 3
Нигматуллин: иногда арбитры случайно должны ошибаться в пользу "Спартака" 3
В ЦСКА прокомментировали слухи об уходе главы селекционного отдела 1
"Крылья Советов": сделали достойное предложение по Коваленко, но с "Сочи" мы конкурировать не можем
Аршавин объяснил, почему хочет победы "Шахтера" над ФИФА в CAS 5
Источник: Варела покинул базу "Динамо", не попрощавшись с партнерами 16
Во Франции сообщили, что "Ницца" хочет подписать полузащитника "Локомотива" Бека Бека 1
Булыкин - о ситуации с Варелой: надо делать ставку на наших игроков. Легионеры при удобном случае будут шантажировать 3 эксклюзив
Арбитр Карасев рассказал, что отец советовал ему стать поваром 3
Нападающий "Краснодара" Кордоба может стать заменой для Аллера в "Боруссии"
Быстров - о вратарях "Зенита": в большинстве матчей меня поставь в ворота - будет не хуже 7
Вендел, Клаудиньо и Медведев посетили матч женской команды "Зенита" (фото) 2
"КАМАЗ" благодаря дублю Шамкина победил дома "СКА-Хабаровск" 2
Источник: бывший игрок ЦСКА Вагнер Лав продолжит карьеру в Бразилии
В "Зените" опровергли информацию об интересе к двум бразильским защитникам 3
Все новости
-