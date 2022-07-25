"Спартак" - главный соперник "Зенита"? Я и раньше знал об этом. Мы еще в "Сочи" с одноклубниками обсуждали матчи "Зенита" и "Спартака", ведь это главные клубы России. Их противостояние — важная часть российского футбола", - цитирует Кассьерру "СЭ".
"Зенит" и "Спартак" сыграли за Суперкубок России 9 июля – подопечные Сергея Семака одержали разгромную победу со счетом 4:0. После двух туров Российской Премьер-лиги обе команды набрали по 4 очка и вместе с "Химками", "Ахматом" и "Динамо" делят второе место.
Кассьерра – о статусе "Зенита" и "Спартака": это главные клубы РПЛ – еще в "Сочи" мы обсуждали их матчи
Форвард "Зенита" Матео Кассьерра поделился мнением о статусе питерцев и "Спартака" в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
Фото: ФК "Зенит"