СМИ: "Локомотив" обратился в ЭСК РФС за разъяснением по четырем эпизодам матча против "Ростова

- На 49-й минуте футболист ростовчан Данила Прохин помешал голкиперу "железнодорожников" быстро ввести мяч в игру, но арбитр встречи показал желтую карточку за затяжку времени;
- Вторая желтая карточка полузащитника Алексиса Бека-Бека и удаление – "Локомотив" считает, что к игроку проявили излишнюю строгость;
- Ранний финальный свисток арбитра матча Алексея Сухого;
- Предупреждение Изидору – после окончания встречи форвард "железнодорожников" подбежал к игрокам, стоявшим рядом с судьей. Столичный коллектив отмечает, что поведение футболиста не было агрессивным.
В рамках второго тура "Локомотив" на своем поле принял "Ростов" - команды не смогли выявить победителя (2:2). Южане повели в счете незадолго до окончания основного времени встречи, но столичный коллектив сумел отыграться в компенсированное время – гол забил полузащитник Константин Марадишвили.
Источник: РИА Новости