По данным источника, сумма компенсации за футболиста, которую сочинцы выплатят самарской команде, составила больше 40 млн рублей.
Днем ранее стало известно, что Коваленко подписал контракт с "Сочи", но начавшийся сезон отыграет в "Крыльях" на правах аренды.
18-летний полузащитник пополнил состав самарцев минувшей зимой и в общей сложности успел сыграть в 14-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых отличился результативной передачей.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: "Сочи" заплатит "Крыльям Советов" больше 40 млн рублей за переход Коваленко
Трансфер полузащитника "Крыльев Советов" Александра Коваленко обошелся "Сочи" более чем в 40 млн рублей.
Фото: ФК "Крылья Советов"