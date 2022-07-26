- Он уже свое в «Спартаке» отыграл, - выразил мнение Хаджи. - Человеческий ресурс, к сожалению, ограничен. У него уже и координация, и скорость пропали. Для «Спартака» он уже не подойдет. Даже опыта его не хватит. Надо двигаться. Вот Глушенков подошел бы «Спартаку», а Глушаков нет. Мне кажется, что это шутка такая у Глушакова была.
- А в каком-то ином качестве Глушаков мог бы подойти «Спартаку»?
- Ну, если не подходят Титов, Аленичев, Тихонов, то не знаю... Все-таки они посильнее по игре и по всем характеристикам были. Я вообще не знаю, как что-то сейчас оценивают в «Спартаке», не знаю, по каким характеристикам они приглашают главного тренера. Это никому непонятно. К тому же, у Глушакова какие-то проблемы были со «Спартаком»... Думаю, что нет, при всем уважении к нему. Если в качестве тренера, то главный тренер сейчас иностранец. Так что ему свой нужен будет. Плюс есть Ребров в команде сейчас.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Хаджи: Глушаков свое в «Спартаке» уже отыграл
Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал Rusfootball.info заявление полузащитника «Химок» Дениса Глушакова о том, что он может вернуться в московский клуб в качестве игрока.
Фото: ФК "Химки"