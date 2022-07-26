По словам источника, заседание ЭСК РФС прошло сегодня. Его результаты должны быть официально обнародованы в среду. Сообщается, что эксперты обнаружили две ошибки Левникова по ходу встречи, обе в ходе одного эпизода: попадание Александра Соболева локтем в лицо игроку "Краснодара" и неспортивное поведение после этого. Оба момента должны были наказываться желтой карточкой, которая стала бы для форварда "Спартака" второй в этом матче.
Напомним, "Спартак" в гостях разгромил "Краснодар" во втором туре РПЛ (4:1). Красно-белые играли в большинстве с конца первого тайма, когда прямую красную карточку получил полузащитник "быков" Черников.
Источник: комментатор Дмитрий Жичкин в эфире Матч ТВ
СМИ: ЭСК РФС увидела две ошибки Левникова в матче "Краснодар" - "Спартак"
ЭСК РФС по просьбе "Краснодара" рассмотрела решения, которые принимал арбитр Кирилл Левников в ходе матча со "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"