"Я бы хотел идти от матча к матчу. А дальше посмотрим, где будем находиться в турнирной таблице. Опять же немаловажный момент — это игроки, которые, к сожалению, практически перед каждым матчем от нас уезжают. Надеюсь, на этом мы остановимся, команда продолжит готовиться в нынешнем составе, и никто не уедет", — цитируют "Известия" Шунина.
Ранее стало известно, что расположение "Динамо" тайно покинул уругвайский защитник бело-голубых Гильермо Варела. В клубе выступили с заявлением, в котором назвали поступок игрока нарушением контрактных обязательств. В игре второго тура Российской Премьер-лиги с "Торпедо" 29-летний уругваец участия не принимал.
Позднее в СМИ сообщалось, что Варела вернулся на базу "Динамо", чтобы собрать вещи, и покинул ее, не став прощаться с одноклубниками.
Шунин: игроки практически перед каждым матчем уезжают из "Динамо" - надеюсь, на этом мы остановимся
Вратарь "Динамо" Антон Шунин поделился ожиданиями от начавшегося сезона 2021/2022.
Фото: Global Look Press