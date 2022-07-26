Шунин: игроки практически перед каждым матчем уезжают из "Динамо" - надеюсь, на этом мы остановимся

Вратарь "Динамо" Антон Шунин поделился ожиданиями от начавшегося сезона 2021/2022.
Фото: Global Look Press
"Я бы хотел идти от матча к матчу. А дальше посмотрим, где будем находиться в турнирной таблице. Опять же немаловажный момент — это игроки, которые, к сожалению, практически перед каждым матчем от нас уезжают. Надеюсь, на этом мы остановимся, команда продолжит готовиться в нынешнем составе, и никто не уедет", — цитируют "Известия" Шунина.

Ранее стало известно, что расположение "Динамо" тайно покинул уругвайский защитник бело-голубых Гильермо Варела. В клубе выступили с заявлением, в котором назвали поступок игрока нарушением контрактных обязательств. В игре второго тура Российской Премьер-лиги с "Торпедо" 29-летний уругваец участия не принимал.

Позднее в СМИ сообщалось, что Варела вернулся на базу "Динамо", чтобы собрать вещи, и покинул ее, не став прощаться с одноклубниками.


Шунин Динамо Варела
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