"Посмотрел на новый "Зенит". Это классная команда с большими деньгами, там много иностранцев… В мои времена играли в основном россияне, ребята получали небольшие зарплаты, премиальные были тоже не такие большие. Главное, что в той команде было много россиян. Сейчас одни иностранцы… Мне кажется, нашу команду любили больше", - цитирует Кирицэ "РИА Новости".
На данный момент в составе "Зенита" числится 11 иностранных игроков – форвард Матео Кассьерра, полузащитники Малком, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Вендел и Вильмар Барриос, защитники Родригао, Нуралы Алип, Деян Ловрен и Дуглас Сантос и голкипер Иван.
В начавшемся розыгрыше Российской Премьер-лиги коллектив из Санкт-Петербурга одержал победу над "Крыльями Советов" и сыграл вничью с "Химками" - подопечные Сергея Семака набрали 4 очка и делят вторую строчку турнирной таблицы со "Спартаком", "Химками", "Динамо" и "Ахматом".
Экс-футболист "Зенита" Кирицэ: в нынешнем составе команды много иностранцев, нас любили больше
Экс-футболист "Зенита" Даниэл Кирицэ высказался о нынешнем составе питерцев.
Фото: ФК "Зенит"