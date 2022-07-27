О партнерстве с онлайн-платформой объявили на официальном сайте "Спартака". С сезона 2023/24 Wildberries будет поставлять экипировку для команд "Спартака" всех возрастов. В пресс-службе компании сообщили, что не будут самостоятельно производить форму:
"Мы будем поставщиком формы Nike для "Спартака", - цитирует представителя пресс-службы Wildberries "Чемпионат".
Напомним, в мае "Спартак" объявил о прекращении сотрудничества с Nike. Американская компания была техническим спонсором красно-белых с 2005 года. Судя по всему, несмотря на прекращение прямого сотрудничества, "Спартак" продолжит выступать в экипировке от Nike.
Wildberries стал техническим спонсором "Спартака". Компания будет поставлять клубу форму от Nike
"Спартак" и Wildberries заключили договор о сотрудничестве.
Фото: ФК "Спартак"