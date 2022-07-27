"ЦСКА и "Спартак" в хорошем состоянии, и эти две команды составят конкуренцию "Зениту" за чемпионство. Петербуржцы не сильнее других команд в РПЛ", - сказал Сёмин.
Юрий Павлович возглавлял "Локомотив" трижды. Сначала с 1992 - 2005 годы. Второй раз с 2009-2010 годы. Затем работал в клубе с 2016-2020 годы и завоевал с клубом множество наград.
Напомним, 15 июля начался новый сезон РПЛ. После двух туров лидирует ЦСКА с 6 очками в активе. Вторым идёт "Спартак". Третьим - "Зенит". У последних двух клубов по 4 очка после первых двух игр.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Сёмин: ЦСКА и "Спартак" составят конкуренцию "Зениту"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин дал прогноз на новый сезон РПЛ.
Фото: "Чемпионат"