12 июля экс-футболист "Зенита" Дзюба присоединился к казанскому коллективу.
В Санкт-Петербурге Артём провёл 7 лет. По окончании сезона "сине-бело-голубые" и нападающий не стали подписывать новое трудовое соглашение. Дзюба с "Зенитом" стал четырёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России, четыре раза взял Суперкубок страны, дважды стал бронзовым призёром РПЛ.
"Рубин" в этом сезоне выступает в Первой лиге. После двух туров занимает десятое место с тремя очками в активе.
Источник: "Р-Спорт"
Дзюба продолжает поддерживать форму с "Рубином"
Артём Дзюба продолжает работать на тренировочной базе "Рубина".
Фото: ФК "Рубин"