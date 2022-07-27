- Клубы согласовали трансфер Виктора и он подпишет контракт на четыре года? Нет. Это слухи. Пока он прошел медосмотр. Ведутся переговоры между игроком и клубом. К концу этого дня или завтра уже точно будут известны детали контракта Мендеса в ЦСКА, - передает слова Флухи Sport24.
Ранее генеральный директор чилийской "Унион Эспаньолы" сообщил, что трансфер 22-летнего опорного полузащитника Виктора Фелипе Мендеса в московский ЦСКА может сорваться, хотя до этого появлялась информация об успешно пройденном игроком для красно-синих медицинском осмотре.
Агент Мендеса заявил, что игрок прошел медосмотр перед трансфером в ЦСКА
Гендиректор "Унион Эспаньолы": переход Мендеса в ЦСКА может не состояться
Агент Мендеса прокомментировал ситуацию с его трансфером в ЦСКА
Агент опорного полузащитника чилийской "Унион Эспаньолы" Виктора Фелипе Мендеса Пабло Леклер Флуха рассказал о ситуации с оформлением возможного перехода игрока в московский ЦСКА.
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