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Агент Мендеса прокомментировал ситуацию с его трансфером в ЦСКА

Агент опорного полузащитника чилийской "Унион Эспаньолы" Виктора Фелипе Мендеса Пабло Леклер Флуха рассказал о ситуации с оформлением возможного перехода игрока в московский ЦСКА.
Фото: Getty Images
- Клубы согласовали трансфер Виктора и он подпишет контракт на четыре года? Нет. Это слухи. Пока он прошел медосмотр. Ведутся переговоры между игроком и клубом. К концу этого дня или завтра уже точно будут известны детали контракта Мендеса в ЦСКА, - передает слова Флухи Sport24.

Ранее генеральный директор чилийской "Унион Эспаньолы" сообщил, что трансфер 22-летнего опорного полузащитника Виктора Фелипе Мендеса в московский ЦСКА может сорваться, хотя до этого появлялась информация об успешно пройденном игроком для красно-синих медицинском осмотре.

Агент Мендеса заявил, что игрок прошел медосмотр перед трансфером в ЦСКА

Гендиректор "Унион Эспаньолы": переход Мендеса в ЦСКА может не состояться


ЦСКА Российские трансферы
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