Все поступившие в продажу через интернет билеты на матч 3 тура Российской премьер-лиги "Факел" - "Динамо" были раскуплены за 10 минут, сообщает Matchtv.ru со ссылкой на пресс-службу воронежского клуба. Также источник называет количество проданных на данный момент клубных абонементов "Факела" - оно составило 12 800.
Встреча с "Динамо" в рамках 3 тура РПЛ 30 июля станет первым домашним матчем "Факела" в высшем дивизионе с 2001 года. В двух выездных встречах воронежцы набрали 1 очко, сыграв вничью с "Краснодаром" (2:2) и уступив "Ахмату" (1:2), и занимают 12 место в турнирной таблице.
Нагучев прокомментирует первый домашний матч "Факела". Он называл стадион воронежцев "страшилищем" и "чудовищем"
"Факел" распродал все билеты на первую домашнюю игру в РПЛ за 10 минут
Болельщики воронежского "Факела" за 10 минут скупили все поступившие в онлайн-продажу билеты на домашний матч 3 тура РПЛ против московского "Динамо".
Фото: РИА Новости