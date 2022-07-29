Накануне ЦСКА сообщил о подписании контракта с чилийцем на три года с возможностью продления.
Агент футболиста рассказал, что соглашение нельзя приостанавливать.
"До предложения ЦСКА Мендесом интересовалась бразильская "Форталеза", но футболист выбрал Москву. Он посчитал, что РПЛ - большая и сильная лига в Европе. В России он может стремительно расти и прогрессировать в своей карьере. Мендес счастлив в России. По его мнению, Москва - замечательный город, а ЦСКА - лучший клуб", - цитирует агента Sport24.
В текущем сезоне капитан чилийской "Унион Эспаньолы" Мендес провел за эту команду 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 4 голевых паса.
ЦСКА после двух туров Российской Премьер-лиги (РПЛ) единолично возглавляет таблицу чемпионата, набрав 6 очков. Армейцы дома обыграли "Урал" (2:0) и "Сочи" (3:0). Перед началом сезона столичный клуб возглавил Владимир Федотов.
В воскресенье, 31 июля, ЦСКА в гостях сыграет против "Пари НН".
Агент Мендеса рассказал, почему игрок выбрал ЦСКА
Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, рассказал, почему игрок переехал в Россию.
Фото: ПФК ЦСКА