"Конечно, какие-то варианты мы смотрим. У него есть действующий контракт, нужно уважать клуб, в котором ты играешь. Его цель — первая восьмерка РПЛ. Конечно, мы не хотим переходить абы куда, для галочки нам это не нужно. Посмотрим, как сложится ситуация дальше", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
Окладников дебютировал за основную команду "Енисея" в минувшем сезоне. 23-летний нападающий сыграл в 17-ти матчах Первой лиги, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча.
В начавшемся розыгрыше национального первенства Окладников принял участие в двух встречах и забил гол.
31 июля "Енисей" во Владикавказе сыграет с "Аланией".
Агент игрока "Енисея" Окладникова: не хотим переходить абы куда, цель – первая восьмерка РПЛ
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Енисея" Андрея Окладникова, рассказал о вариантах продолжения карьеры игрока.
Фото: ФК "Енисей"