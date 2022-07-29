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Агент игрока "Енисея" Окладникова: не хотим переходить абы куда, цель – первая восьмерка РПЛ

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Енисея" Андрея Окладникова, рассказал о вариантах продолжения карьеры игрока.
Фото: ФК "Енисей"
"Конечно, какие-то варианты мы смотрим. У него есть действующий контракт, нужно уважать клуб, в котором ты играешь. Его цель — первая восьмерка РПЛ. Конечно, мы не хотим переходить абы куда, для галочки нам это не нужно. Посмотрим, как сложится ситуация дальше", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".

Окладников дебютировал за основную команду "Енисея" в минувшем сезоне. 23-летний нападающий сыграл в 17-ти матчах Первой лиги, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча.

В начавшемся розыгрыше национального первенства Окладников принял участие в двух встречах и забил гол.

31 июля "Енисей" во Владикавказе сыграет с "Аланией".


Сафонов Енисей
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