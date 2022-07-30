По данным источника, представители "Олимпиакоса" уже ведут переговоры о подписании контракта с Ларссоном, который находится в статусе свободного агента.
Напомним, ранее Джордан Ларссон по обоюдному согласию расторг контракт со "Спартаком". Вторую половину предыдущего сезона Ларссон провел в шведском АИКе, за который выступал после приостановки контракта со "Спартаком". Форвард провел 11 матчей в чемпионате Швеции, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
Источник: греческий журналист Никос Коцис
Источник: Ларссон может стать игроком "Олимпиакоса"
Экс-форвард "Спартака" Джордан Ларссон может стать игроком греческого "Олимпиакоса"
Фото: РПЛ