"Так бывает. "Факел" — молодцы. Недооценки соперника не было", - приводит слова Смолова Sport24.
Напомним, бело-голубые к концу первого тайма вели с уверенным счетом (2:0) благодаря дублю Смолова, но уже на старте второго тайма воронежцы за две минуты восстановили ничейный счет. Сразу после этого "Динамо" снова вышло вперед, но удержать победу все равно не удалось, на 86-й минуте Альшин опять сравнял счет.
Смолов после дубля вышел на первое место в списке бомбардиров РПЛ. В активе Федора четыре мяча в трех стартовых турах. Столько же у полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна, но он провел на поле больше времени и забил три из четырх мячей с одиннадцатиметровых.
Смолов: так бывает, "Факел" молодцы
Нападающий "Динамо" Федор Смолов прокомментировал ничейный результат игры с "Факелом" в 3-м туре РПЛ (3:3).
Фото: ФК "Динамо"