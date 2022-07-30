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Источник: выяснилось, сколько "Аталанта" еще должна "Локомотиву" за трансфер Миранчука

Стала известна сумма, которую должна выплатить "Аталанта", чтобы целиком рассчитаться с "Локомотивом" за трансфер Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Аталанта"
Как сообщает источник, "Атланта" все еще должна российскому клубу 5,8 млн евро.

Напомним, Алексей Миранчук перебрался в "Аталанту" в сентябре 2020 года. Сумма трансфера составила 14,5 млн евро, которые бергамаски должны выплатить за несколько лет. Ранее стало известно, что итальянский клуб перестал осуществлять переводы платежей, объясняя это санкциями.

В завершившемся сезоне Миранчук провел 25 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 млн евро.

Источник: "Чемпионат"


Аталанта Миранчук Ал Локомотив
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