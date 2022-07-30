- Здоровье хорошее. Переболел ангиной в очередной раз. Сейчас нужно набирать физическую форму. А так в целом поправился, готов к работе. Почему не попал в состав? Не могу ответить на этот вопрос. Надо у тренера спрашивать. Я здоров. И я готов к работе. Готов ли был сыграть уже сегодня? Раз я в заявке, значит, готов, - передает слова Чистякова Sport24.
Матч 3 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Локомотив" завершился разгромной победой сине-бело-голубых со счетом 5:0. Центральный защитник петербуржцев Дмитрий Чистяков остался на скамейке запасных, в центре обороны "Зенита" сыграли бразилец Родригао и хорват Деян Ловрен. На счету Чистякова в нынешнем сезоне 1 матч в чемпионате России из 3 возможных и 1 матч в национальном Суперкубке.
Чистяков: почему не попал в состав "Зенита" - надо спрашивать у тренера. Я здоров
Центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал о состоянии своего здоровья после матча сине-бело-голубых в 3 туре РПЛ против "Локомотива" (5:0).
Фото: ФК "Сочи"