- "Зенит" смял "Локо". Что тут говорить? Игра в одни ворота. Если "Зенит" обыгрывает "Спартак" 4:0, одну из самых играющих команд чемпионата Самару 3:0, и "Локомотив", который ставит амбициозные цели, со счетом 5:0 - то кто фаворит чемпионата? - передает слова Радимова "Чемпионат".
Матч 3 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Локомотив" завершился крупной победой петербуржцев со счетом 5:0. Дубль оформил нападающий Иван Сергеев, по одному голу на счету полузащитников Вендела, Клаудиньо и Зелимхана Бакаева, который реализовал пенальти. Ранее сине-бело-голубые в матче 2 тура РПЛ победили самарские "Крылья Советов" со счетом 3:0, а в игре за Суперкубок России - московский "Спартак" (4:0).
Радимов: "Зенит" обыграл "Спартак" 4:0, Самару 3:0 и "Локомотив" 5:0 - кто фаворит чемпионата?
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал крупную победу сине-бело-голубых над "Локомотивом" (5:0) в рамках 3 тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"