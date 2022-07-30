"Мы видим, что "Зенит" сконцентрировался на Южной Америке, скупая игроков. И "Зенит" правильно делает, потому что бразильцам и колумбийцам до лампочки, что сейчас происходит в мире. Игроки "Зенита" не под влиянием плохих европейских традиций", - приводит слова Тарпищева РИА Новости.
На данный момент в составе "Зенита" выступают 7 бразильских футболистов (Малком, Иван Куарезма, Клаудиньо, Родригао, Дуглас Сантос, Вендел и Густаво Мантуан), 2 колумбийца (Вильмар Барриос и Матео Кассьерра), а также хорват Деян Ловрен.
"Зенит" вчера, 30 июля, на своем поле разгромил "Локомотив". Матч на "Газпром Арене" завершился со счетом 5:0. Дубль оформил Иван Сергеев, еще по голу на счету Зелимхана Бакаева, Вендела и Клаудиньо.
Тарпищев: бразильцам и колумбийцам "Зенита" до лампочки, что сейчас происходит в мире
Член Международного Олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев заявил, что "Зенит" правильно сделал, выбрав латиноамериканский путь развития.
Фото: ФК "Зенит"