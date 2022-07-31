"Мы сегодня решили поберечь Джикию. Характер травмы мы не раскрываем. Надеемся, что он в скором времени вернется в строй. Очень ждем его к следующей игре", - цитирует Зеленова РИА Новости.
Напомним, Джикия не попал в заявку красно-белых на игру с "Оренбургом". Георгий получил повреждение в матче предыдущего тура РПЛ с "Краснодаром" (4:1).
Матч "Спартак" - "Оренбург" пройдет на стадионе "Открытие Банк Арена" и станет первой домашней игрой для подопечных Гильермо Абаскаля в этом сезоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым, арбитр ВАР - Владимир Москалев.
"Спартак" в таблице чемпионата России занимает 5-е место, имея в своем активе 4 очка.
В "Спартаке" объяснили пропуск Джикией матча с "Оренбургом"
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов заявил, что защитник команды Георгий Джикия пропустит игру 3-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга" из-за повреждения.
Фото: РПЛ