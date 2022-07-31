"Почему все клубы пропускают от "Зенита" много голов в Питере? Потому что "Зенит" играет дома при своих болельщиках — становятся более раскрепощёнными. "Локомотив" вчера держался 45 минут, играли неплохо… Так бывает, что у "Зенита" залетает практически всё, а у других команд не залетает вовсе", - цитирует футболиста "Чемпионат".
"Зенит" лидирует в таблице Российской Премьер-лиги после трех туров первенства – при равенстве очков со "Спартаком" и ЦСКА питерцы имеют преимущество по разнице забитых и пропущенных мячей.
"Спартак" сегодня одержал крупную победу над "Оренбургом" со счетом 4:1. 6 августа подопечные Гильермо Абаскаля сыграют в гостях против "Урала".
Соболев: бывает, что у "Зенита" залетает практически всё, а у других команд не залетает вовсе
Форвард "Спартака" Александр Соболев поделился мнением о причинах результативности "Зенита" в домашних матчах.
Фото: ФК "Спартак"