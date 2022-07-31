"Спартак" всегда должен бороться за чемпионство. Да, "Зенит" сильнее на бумаге, спору нет. Но это только на бумаге. Нам нужно всем верить в чемпионство, иначе смысл нахождения в команде", - цитирует футболиста "СЭ".
"Зенит" является действующим чемпионом Российской Премьер-лиги – в минувшем сезоне питерцы завоевали четвертый к ряду титул.
"Спартак" сегодня обыграл "Оренбург" в матче третьего тура РПЛ, который проходил в Москве. Встреча завершилась со счетом 4:1.
Соболев: "Зенит" сильнее на бумаге, но "Спартак" всегда должен бороться за чемпионство
Форвард "Спартака" Александр Соболев поделился мнением, какие цели перед собой должны ставить красно-белые.
Фото: ФК "Зенит"