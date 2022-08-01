"Я считаю, что весь российский футбол и, в частности, "Спартак" теряют очень важного человека и великого президента. Будет интересно последить за этим. В любом случае, желаю удачи", - цитирует Камоцци "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Федун собирается с семьей покинуть Россию после того, как уйдет из "Спартака". Сообщалось, что новым президентом красно-белых станет Ашот Хачатурянц, который до этого работал главой Российской Премьер-лиги. В клубе появившиеся слухи опровергли.
Камоцци – о вероятности ухода Федуна из "Спартака": российский футбол и клуб теряют великого президента
Экс-советник владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоции высказался о возможном уходе функционера с поста президента столичного клуба.
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