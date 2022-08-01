"Не сможет ничего произойти, чтобы я перешел в "Зенит" или ЦСКА. Это исключено", - заявил Литвинов.
Полузащитник Руслан Литвинов - воспитанник "Спартака". В текущем сезоне 20-летний футболист провел 3 матча, результативными действиями не отметился. В общей сложности за красно-белых Литвинов сыграл в 36 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Контракт Литвинова со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 млн евро.
Вчера "Спартак" со счетом 4:1 разгромил "Оренбург" в домашнем матче 3-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые в таблице чемпионата России занимают 2-е место, имея в своем активе 7 очков.
Источник: РБ Спорт
Воспитанник "Спартака" Литвинов назвал два клуба, в которые никогда не перейдет
Фото: РПЛ