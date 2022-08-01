СМИ: "Црвена Звезда" хочет оставить трансферную цель "Зенита" Эраковича до зимы, чтобы продать его дороже после ЧМ-2022

Сербская "Црвена Звезда" намерена повременить с продажей защитника Страхиньи Эраковича в надежде выручить за него больше денег.

Фото: Getty Images





Отмечается, что переход Страхиньи в петербургский клуб не исключен, если сине-бело-голубые будут готовы заплатить требуемую сумму.



Защитник Страхинья Эракович в этом сезоне провел за "Црвену Звезду" 3 матча в чемпионате Сербии, результативными действиями не отметился. В общей сложности за белградский клуб футболист сыграл в 63 матчах, на его счету 1 голевая передача. Контракт Эраковича с "Црвеной" рассчитан до лета 2025 года, портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.



На чемпионате мира-2022 сборная Сербии сыграет в одной группе с Бразилией, Камеруном и Швейцарией.



Источник: По информации источника, игрок по-прежнему остается одной из приоритетных трансферных целей " Зенита ". Сообщается, что "Црвена" отказывается продавать куда-либо 21-летнего футболиста прямо сейчас. В клубе уверены, что после ЧМ-2022 цена на Эраковича заметно вырастет и тогда уже будут выбирать самое выгодное среди поступивших предложений.Отмечается, что переход Страхиньи в петербургский клуб не исключен, если сине-бело-голубые будут готовы заплатить требуемую сумму.Защитник Страхинья Эракович в этом сезоне провел за "Црвену Звезду" 3 матча в чемпионате Сербии, результативными действиями не отметился. В общей сложности за белградский клуб футболист сыграл в 63 матчах, на его счету 1 голевая передача. Контракт Эраковича с "Црвеной" рассчитан до лета 2025 года, портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.На чемпионате мира-2022 сборная Сербии сыграет в одной группе с Бразилией, Камеруном и Швейцарией.Источник: РБ Спорт