"Если Федун покинет "Спартак", это будет большая потеря для всего нашего российского футбола и для самого клуба. Он многое сделал для "Спартака", создал всю эту инфраструктуру, которая есть у клуба. Думаю, мы ещё долго не увидим таких людей, которые сделали бы такую инфраструктуру и создали такие условия, которые сейчас есть у "Спартака", - приводит слова Семина "Чемпионат".
Ранее сегодня появилась информация, что новым руководителем "Спартака" вместо Леонида Федуна может стать бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц. До этого также сообщалось, что Федуна может сменить первый вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын.
Леонид Федун стал владельцем "Спартака" в 2004 году. С того момента клуб по разу побеждал в чемпионате России, Кубке России и Суперкубке России.
После 3-х туров РПЛ "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. В активе команды Абаскаля семь очков после побед над "Оренбургом" (4:1), "Краснодаром" (4:1) и ничьей с "Ахматом" (1:1).
Семин: если Федун покинет "Спартак", это будет большая потеря для клуба и всего российского футбола
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о возможном уходе Леонида Федуна из "Спартака".
Фото: ТАСС