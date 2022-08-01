Зарема предположила, что Губерниев может стать пиар-директором красно-белых.
"Я всецело за Зарему. Она - огромная молодец. Ей пора брать бразды правления в свои руки. Вырастать и становится по-настоящему владычицей морской, чтобы жить ей в океане-море. Чтобы Федун ей служил, а спортивный директор был у нее на посылках", - цитирует Губерниева Sport24.
Ранее сегодня СМИ сообщили, что Федун в ближайшее время покинет пост председателя совета директоров столичного клуба, а его пост могут занять Ашот Хачатурянц или Сергей Прядкин - бывшие президенты Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Вчера "Спартак" со счетом 4:1 разгромил "Оренбург" в домашнем матче 3-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые в таблице чемпионата России занимают 2-е место, имея в своем активе 7 очков.
Губерниев: Зарема - молодец. Ей пора брать бразды правления в свои руки, чтобы Федун ей служил
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова супруги владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой о слухах на изменения в команде.
Фото: РИА Новости