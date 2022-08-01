"Восстановление Георгия идет по плану, все хорошо. Он успешно проходит курс реабилитации под наблюдением врачей. Уже есть положительная динамика, все под контролем. Сыграет ли он в матче против "Урала"? Об этом пока говорить преждевременно. Будет ясно ближе к делу", - цитирует агента "СЭ".
Джикия получил повреждение в ходе матча второго тура Российской Премьер-лиги между "Спартаком" и "Краснодаром". Российский защитник не принимал участие в игре против "Оренбурга". Глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов заявил, что футболист может вернуться в заявку столичного коллектив 6 августа – тогда подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с "Уралом".
Агент ответил на вопрос, успеет ли Джикия восстановиться от травмы к матчу с "Уралом"
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника "Спартака" Георгия Джикии, высказался о ходе восстановления футболиста от травмы.
Фото: ФК "Спартак"